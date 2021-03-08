Гуф подарил возлюбленной на 8 Марта автомобиль

Москва, 8 марта. Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, устроил шикарный сюрприз для своей возлюбленной Юлии Королевой в честь 8 Марта.

Девушка показала на своей странице в Instagram, как музыкант порадовал ее на праздник. Гуф приехал к возлюбленной и сначала вручил ей игрушечного медведя. Юлия обрадовалась подарку и обняла бойфренда, однако он не стал долго томить избранницу и тут же достал из кармана ключи от машины.

Затем рэпер и его возлюбленная направились во двор частно дома, где ее ждала белая иномарка. Королева была несказанно удивлена дорогостоящим подарком. Она присела за руль автомобиля лишь на короткое время, а затем вышла из машины, чтобы поблагодарить Гуфа объятиями и поцелуями. Рэпер в этот момент выглядел очень счастливым.

Алексей Долматов был женат на рэп-исполнительнице Айзе, которая все еще носит его фамилию. У бывших супругов есть сын Сэм. В феврале мальчик попал в больницу с высокой температурой. Изначально врачи предполагали, что у ребенка аппендицит. Впоследствии выяснилось, что причиной плохого самочувствия Сэма стало отравление.