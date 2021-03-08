Китайские ученые назвали лучший способ избавиться от похмелья

Пекин, 8 марта. Мнение о том, что рюмка спиртного может избавить от похмелья после бурной ночи, опровергли ученые из Китая и назвали лучший способ восстановить организм.

Алкогольные напитки даже в небольших порциях вызывают опьянение. Поэтому незначительное количество способно навредить организму. Если человек выпил и на утро проснулся с головокружением и тошнотой, это значит, что алкоголь еще остался в организме. Побочные эффекты также устранены не полностью, объяснил директор отдела науки и технологий Центра обмена информацией о продуктах питания и питании «Кэсинь» Жуань Гуанфэн.

Избавиться от похмелья поможет выведение алкоголя из организма. Кроме того, важно помнить, что безопасной порцией в день для женщины является 360 мл пива или 150 мл вина или 75 мл слабоалкогольных напитков. Мужчина может выпить не более 720 мл пива или 300 мл вина, или 150 мл слабоалкогольных напитков.

До этого сообщалось, что в Туве запретили продажу спиртных напитков на 8 Марта. Мера введена для обеспечения правопорядка.