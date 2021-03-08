Алена Полынь рассказала о деградации королевской семьи и «слабаке» принце Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл оказались слишком слабыми, чтобы быть членами монаршей семьи Великобритании. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала недавнее интервью британского принца и его жены на шоу Опры Уинфри. В нем, в частности, супруги сообщили, что пребывание в королевской семье для них становилось все более невыносимым. Это и подтолкнуло их к тому, чтобы разорвать отношения с родней и покинуть Лондон.

По словам ведьмы, Меган Маркл вряд ли использовала магические обряды, чтобы заставить мужа пойти на такой беспрецедентный шаг. Однако, осознанно или нет, именно она привела Гарри к такому решению.

«Есть очень мощные привороты. Они сразу считываются. Тут нет такого. Здесь нечто мягкое. У мужчин преобладает физическая сила, а у женщин — пси-энергия. Это сила души, которая позволяет быстро ориентироваться в критических ситуациях. Когда человек встречает кого-то с такими ресурсами, которые превосходят способности членов прежнего окружения, то он подпадает под влияние. После первой половой связи он полностью переходит под эту власть», — сообщила собеседница ФАН.

Алена Полынь рассказала, как женщина «с улицы» смогла оказаться сильнее родственников принца.

«В ходе смены поколений рождаются совершенно разные люди. Раньше вкладывали очень много сил в то, чтобы потомки подобных династий оставались сильными. В наше время уже расслабились и началась деградация. Вот к каким результатам это приводит», — пояснила она.

В заключение эксперт отметила, что бегство пары было закономерным.

«Энергия такой могущественной династии достаточно тяжелая. Если внутри появляется слабак или тот, кто не нужен этой семье, то он будет бежать из нее. Это и случилось с принцем Гарри и его женой. Меган Маркл может обладать собственной мощной пси-энергией, но при этом быть не в состоянии находиться внутри династии. В таких случаях мы говорим: «Ты не моего поля ягода». Вот и здесь может быть, что она как женщина очень сильная, но не может вырасти до уровня членов королевской семьи», — подытожила собеседница ФАН.

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