Аксенов пожелал крымчанам душевного мира в день начала Масленицы

Симферополь, 8 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с началом Масленицы. Он напомнил о Прощеном воскресенье в конце праздничной недели.

В этот день принято отпускать все обиды, подчеркнул руководитель региона. Прощение поможет найти душевное спокойствие и достойно пройти пост, уверен Сергей Аксенов.

«Пусть Масленица принесет в каждый дом любовь, согласие и процветание. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, душевного мира и добра!» — пожелал крымчанам глава региона.

Начало празднования Масленицы пришлось на 8 марта, передает «Национальная служба новостей». В этот период верующие могут употреблять в пищу яйца и молоко. Поэтому масленичную неделю также принято называть Сырной седмицей.

Последний день гуляний приходится на 14 марта. Люди просят прощения за все обиды, а вечером сжигают чучело, символизирующее зиму.