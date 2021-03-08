Муж Саши Зверевой попросил ее родить пятого ребенка

Лос-Анджелес, 8 марта. Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала, готова ли она родить еще одного ребенка. Знаменитость уже воспитывает четырех детей.

Старшие наследники певицы — уже практически взрослая дочь Василиса и сын Макар — родились от ее первого супруга, сотрудника банка Ильи Гусева. Кроме того, Зверева успела побывать замужем за диджеем Дмитрием Алмазовым, от которого есть сын Лев.

После переезда в США исполнительница встретила своего третьего супруга Дэна, который является американцем. В прошлом году экс-солистка «Демо» родила от него сына Себастьяна. Для мужа Зверевой этот ребенок стал первым, и теперь Дэн просит супругу о еще одном малыше.

«Он сегодня про это начал разговаривать со мной. Я сказала, что слышать не хочу про это сейчас. Меня пока даже тело блокирует на деторождение», — написала певица в Instagram.

В конце февраля Зверева и ее третий муж отметили первую годовщину свадьбы. Певица подчеркнула, что своим союзом они с супругом разрушили стереотипы про разницу в возрасте и про воспитание детей от другого мужчины.

Исполнительница также признавалась, что пристрастилась к наркотикам, когда пела в группе «Демо». По словам Зверевой, она смогла бросить запрещенные вещества за один день.