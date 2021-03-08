«Расистом останется королевский дворецкий»: Пушков об интервью Меган Маркл

Москва, 8 марта. Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл журналистке Опре Уинфри.

По словам Пушкова, после интервью начались исключения и оговорки, а Гарри убедил жену выгородить любимую бабушку королеву Елизавету II.

«В итоге может оказаться, что расистом там останется только королевский дворецкий», — с сарказмом написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее Меган Маркл в беседе с Уинфри рассказала, что в королевской семье перед рождением их с принцем Гарри первенца переживали, какой цвет кожи будет у ребенка, так как она является афроамериканкой по матери. Интервью вызвало общественный резонанс, после чего журналистке пришлось объяснять, что Маркл не имела в виду королеву Елизавету II и ее мужа принца Филиппа.

Также Меган Маркл рассказала подробности о ее ссоре с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон перед свадьбой с Гарри. По ее словам, они повздорили из-за платьев девочек, разносящих цветы на церемонии.

Председатель оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер считает, что общественности необходимо серьезно отнестись к словам Маркл об отношении к расизму при дворе, передает НСН.