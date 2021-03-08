Ида Галич решила вопрос об алиментах с бывшим мужем до суда

Москва, 8 марта. Популярный Instagram-блогер Ида Галич подала заявление на развод с Аланом Басиевым в мировой суд. Это означает, что вопрос о выплате алиментов был решен во внесудебном порядке.

О разводе супругов спустя менее, чем два года брака стало известно зимой этого года. Печальную новость Галич сообщила в своем Instagram-аккаунте. При этом блогер заверила, что ради своего сына Леона сохранит дружеские отношения с бывшим мужем Аланом Басиевым.

Похоже, ее слова оказались правдой: девушка в начале марта подала заявление о расторжении брака в мировой участок. Это говорит о том, что бывшие возлюбленные не собираются делить имущество, а вопрос об алиментах был решен до суда.

Ида Галич продолжает общаться с Аланом Басиевым и устраивать совместные торжества для их сына. Так, 7 февраля экс-супруги организовали праздник по случаю первого дня рождения Леона. Блогер поделилась на странице в Instagram фотографиями с семейного мероприятия, на которых она запечатлена в компании бывшего мужа.