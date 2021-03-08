МОК не признал выборы главы Национального олимпийского комитета Белоруссии

Минск, 8 марта. Сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко был избран 26 февраля главой Национального олимпийского комитета Белоруссии, о чем было сообщено Международному олимпийскому комитету.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не утвердило Виктора Лукашенко в качестве президента белорусского Национального олимпийского комитета (НОК). Адамс назвал это решение «временной обеспечительной мерой». Дело в том, что Исполком МОК ранее ввел санкции против сына Лукашенко, обвинив его в причастности к политической дискриминации белорусских спортсменов.

Федеральное агентство новостей сообщило 1 марта, что Виктор Лукашенко был снят с должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности в связи с избранием президентом НОК. Он сменил на этой должности своего отца.