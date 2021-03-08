Бдительный таксист сдал ДПС пьяную петербурженку

Санкт-Петербург, 8 марта. Таксист предупредил полицию о пьяной женщине, которая собиралась сесть за руль, чтобы поехать в ночной клуб.

Информация об инциденте появилась в паблике «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина подвозил клиентку домой в ночь на 8 марта. Она рассказала ему о своих планах пересесть в свою иномарку и отправиться гулять дальше. При этом откровенная дама находилась под градусом.

Водитель проследил за ней и сообщил правоохранителям о нарушительнице. Вскоре ее остановили инспекторы ДПС. Она не стала отказываться от медосвидетельствования. Алкотестер показал 0,6 промилле.

В результате женщина получила административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Теперь ей грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тыс. рублей.