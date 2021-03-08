Китайский ученый рассказал о пользе цитрусовых для организма человека

Пекин, 8 марта. Мандарины являются главным фруктом зимы, заявил научный руководитель Института общественного здравоохранения Пекинского университета Ма Гуньшэн и рассказал о пользе цитрусовых.

Апельсины, мандарины, лимоны и помело богаты витамином С и каротином, подчеркнул Ма Гуньшэн. В среднем в 100 граммах фрукта содержится 890 микрограмм каротина и 28 микрограмм витамина С. Первый оказывает положительное воздействие на иммунную систему, состояние кожи и зрение. Витамин С является антиоксидантом, выводит токсины, является профилактикой воспалений и кровоточивости десен.

Также в составе цитрусов есть флавоноиды, обладающие противовоспалительными и противоопухолевыми эффектами. Кроме того, вещество предотвращает возникновение аллергических реакций, добавил специалист.

До этого российский диетолог Аида Каримова объяснила, какой пользой обладает кожура цитрусовых. Она отметила, что многие фрукты этого вида можно не очищать перед употреблением. Кожура положительно влияет на работу кишечника и является антиоксидантом.