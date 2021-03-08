В Забайкалье сошли с рельсов 23 вагона с углем

Чита, 8 марта. Последствия крупной аварии на железной дороге в Могочинском районе Забайкалья устраняют сотрудники двух аварийно-восстановительных поездов.

По данным региональных экстренных служб, по неизвестной пока причине с рельсов сошли 23 вагона с углем грузового состава. В результате ЧП никто не пострадал. Однако происшествие скажется на расписании шести поездов.

Несколькими днями ранее в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью. Инцидент произошел на перегоне Дальневосточная — Форель. Десять цистерн опрокинулись. Никто не пострадал.