Премьер Джонсон отказался комментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 8 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснил причину отказа от обсуждения скандала, вызванного интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.

По словам политика, он испытывает глубокое восхищение королевой Елизаветой Второй. Поэтому Джонсон не стал давать комментариев по этому вопросу.

Сама Меган Маркл в интервью сообщила о запрете на публичные выступления после свадьбы, наложенном королевской семьей. Об этом рассказали в «Национальной службе новостей». Однако супруга принца Гарри подчеркнула, что королева Великобритании всегда относилась к ней «замечательно».

Ранее принц Гарри рассказал о причине, которая заставила его покинуть королевскую семью. По словам представителя династии, он испытывал сильное давление в Лондоне.