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Заседание Палаты представителей — что произошло в Ливии 8 марта

Контрабандисты и старт заседаний Палаты представителей — что произошло в Ливии 8 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 8 марта 2021 года.

Первый день заседания Палаты представителей

В Сирте состоялось заседание Палаты представителей. В ходе встречи депутаты планировали обсудить предоставление вотума доверия временному Правительству национального единства и премьер- министру Дабибе, а также выбрать нового председателя парламента.

Как сообщили корреспонденты Федерального агентства новостей, депутаты из Киренаики, Триполитании и Феццаны собрались в конференц-центре «Уагадугу». Мероприятие началось с государственного гимна.

Председатель парламента Агила Салех поприветствовал присутствующих и зачитал вступительное слово. Депутаты отметили важность собрания в политической жизни Ливии.

Под конец заседания Салех покинул зал. Его первый заместитель Фузи аль-Нуэйри сменил главу правительства. Заседание продолжится во вторник, 9 марта.

Освобождение журналиста

Национальный комитет по правам человека в Ливии сообщил об освобождении журналиста Мухаммада Раджахи. По информации организации, представитель СМИ вернулся домой. Его здоровью ничего не угрожает.

7 марта корреспондент был похищен из больницы в Таджуре. Сегодня комитет выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, призвав к его немедленному освобождению и тщательному расследованию происшествия.

Преступники и контрабандисты

Министерство внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) объявило о поимке трех человек, которых подозревают в похищении людей, ограблениях и даже попытке убийства полицейского.

Задержанных доставили в участок столичного района Завият ад-Дахмани.

Кроме того, 444-й батальон сил ПНС во время рейда в городе Бани Валид обнаружил места укрытия контрабандистов и освободил их заложников.

Международный женский день

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба поздравил женщин с Международным женским днем и отметил эффективную роль ливиек в политической жизни страны. По его словам, женщины активно участвуют в работе Правительства национального единства.

«Я поздравляю всех женщин Ливии, которые подтвердили способность преодолевать трудности и вносить изменения», — добавил премьер.

К поздравлениям Дабибы присоединился и заместитель председателя Президентского совета Муса Куни.

Внешняя политика

Новый посол Турции в Ливии Кенан Йылмаз встретился с министром иностранных дел ПНС Мухаммедом Тахиром Сиялой, чтобы вручить верительную грамоту. Также дипломаты обсудили сотрудничество Триполи и Анкары, затронув ситуацию в регионе.

Официальный представитель МИД ПНС Мухаммад Киблави сообщил о прибытии в столицу посла Мальты в Ливии Чарльза Салиба, который с понедельника, 8 марта, приступил к исполнению обязанностей.

При этом представитель министерства назвал прилет посла важным шагом на пути к укреплению мальтийско-ливийского сотрудничества и в работе по выдаче виз.

Министр иностранных дел Восточного правительства (в Тобруке) Абдель Хади Хувейдж провел в Бенгази заседание Национального комитета по выдаче разрешений на работу международным неправительственным организациям.

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