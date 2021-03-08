Заседание Палаты представителей — что произошло в Ливии 8 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 8 марта 2021 года.

Первый день заседания Палаты представителей

В Сирте состоялось заседание Палаты представителей. В ходе встречи депутаты планировали обсудить предоставление вотума доверия временному Правительству национального единства и премьер- министру Дабибе, а также выбрать нового председателя парламента.

Как сообщили корреспонденты Федерального агентства новостей, депутаты из Киренаики, Триполитании и Феццаны собрались в конференц-центре «Уагадугу». Мероприятие началось с государственного гимна.

Председатель парламента Агила Салех поприветствовал присутствующих и зачитал вступительное слово. Депутаты отметили важность собрания в политической жизни Ливии.

Под конец заседания Салех покинул зал. Его первый заместитель Фузи аль-Нуэйри сменил главу правительства. Заседание продолжится во вторник, 9 марта.

Освобождение журналиста

Национальный комитет по правам человека в Ливии сообщил об освобождении журналиста Мухаммада Раджахи. По информации организации, представитель СМИ вернулся домой. Его здоровью ничего не угрожает.

7 марта корреспондент был похищен из больницы в Таджуре. Сегодня комитет выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, призвав к его немедленному освобождению и тщательному расследованию происшествия.

Преступники и контрабандисты

Министерство внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) объявило о поимке трех человек, которых подозревают в похищении людей, ограблениях и даже попытке убийства полицейского.

Задержанных доставили в участок столичного района Завият ад-Дахмани.

Кроме того, 444-й батальон сил ПНС во время рейда в городе Бани Валид обнаружил места укрытия контрабандистов и освободил их заложников.

Международный женский день

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба поздравил женщин с Международным женским днем и отметил эффективную роль ливиек в политической жизни страны. По его словам, женщины активно участвуют в работе Правительства национального единства.

«Я поздравляю всех женщин Ливии, которые подтвердили способность преодолевать трудности и вносить изменения», — добавил премьер.

بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة، وإيماناً بدورها الفعال في المشهد السياسي الليبي، أتقدم بالتهنئة إلى جميع نساء ليبيا اللاتي أكدن مدى قدرتهن على تحمل الصعاب وصنع التغيير.

ستكون المرأة مشاركة بشكل مميز في حكومة الوحدة الوطنية، و واجهة مشرفة ل ????????خارجيًا. pic.twitter.com/a7KGBfgg0s — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 8, 2021

К поздравлениям Дабибы присоединился и заместитель председателя Президентского совета Муса Куни.

وأنا أحي #المرأة_الليبية، في يوم عيدها/الرمز، المُحتفل بجلال وسلمية ثورات النساء عبر العالم، أشدد بإن لها اليوم أن تنتصر لشموخها/ لمجدها. أن لا تقبل بإقصاء/ أو إنقاص.أن لا تسمح بأن تُهان في الطوابير أمام المصارف. أن لا يموت طفلها في إنتظار الدواء، أو أن يُحرق وقوداً لمعارك خاسرة. pic.twitter.com/kiHVya3xyn — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) March 7, 2021

Внешняя политика

Новый посол Турции в Ливии Кенан Йылмаз встретился с министром иностранных дел ПНС Мухаммедом Тахиром Сиялой, чтобы вручить верительную грамоту. Также дипломаты обсудили сотрудничество Триполи и Анкары, затронув ситуацию в регионе.

Büyükelçi Kenan Yılmaz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala’yı ziyaret ederek güven mektubunun örneğini sunmuş, ikili ve bölgesel konular hakkında istişarelerde bulunmuştur. pic.twitter.com/JTcDlQlF4P — TurkishEmbassyLibya (@TrablusBe) March 8, 2021

Официальный представитель МИД ПНС Мухаммад Киблави сообщил о прибытии в столицу посла Мальты в Ливии Чарльза Салиба, который с понедельника, 8 марта, приступил к исполнению обязанностей.

При этом представитель министерства назвал прилет посла важным шагом на пути к укреплению мальтийско-ливийского сотрудничества и в работе по выдаче виз.

السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا يصل إلى ليبيا ويباشر مهامه من العاصمة طرابلس ابتداء من اليوم الاثنين. خطوة مهمة في تجاه ترسيخ التعاون الليبي المالطي والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التأشيرة. pic.twitter.com/QSt3H3t11m — Mohamed Elgeblawi محمد القبلاوي (@alhadimm74) March 8, 2021

Министр иностранных дел Восточного правительства (в Тобруке) Абдель Хади Хувейдж провел в Бенгази заседание Национального комитета по выдаче разрешений на работу международным неправительственным организациям.