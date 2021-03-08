Судебным приставам передали долги россиян на 1,8 трлн рублей

Москва, 8 марта. Долги россиян по кредитам, которые были переданы на принудительное взыскание приставам, составили около 1,8 трлн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

В текущем году судебными приставами накоплено около восьми миллионов производств по взысканию долгов с физических лиц в пользу финучреждений. В прошлом году их было около 5,8 млн: задолженность россиян составляла 1,6 трлн рублей. В среднем жители, привлекшие внимание органов, должны кредитным организациям около 225 тысяч рублей, передает ТАСС.

Только за первый месяц года возбуждено 555 тысяч новых исполнительных производств на сумму 73,4 млрд рублей. Уточняется, что граждане имеют задолженность перед банками в два раза чаще, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели. По двум последним категориям судебные приставы обязаны взыскать в пользу финансовых организаций более 525 млрд рублей.

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее сообщила, что планирует внести в палату законопроект, который защитит граждан от погашения чужих долгов.