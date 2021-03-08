Корпорация Panasonic намерена купить американского разработчика ПО

Токио, 8 марта. Японская корпорация Panasonic собирается приобрести американскую компания Blue Yonder, занимающуюся разработкой программного обеспечения, сообщила Nikkei.

По ее данным, переговоры находятся на финальной стадии. Стоимость сделки оценивается в 6,5 млрд долларов. Покупка Blue Yonder может стать крупнейшим приобретением Panasonic с 2011 года. Целью сделки является совершенствование управления цепочками поставок.

Blue Yonder оказалась в поле внимания Panasonic неслучайно. В прошлом году японская корпорация приобрела 20% активов компании. Кроме того, Panasonic в последнее время активно наращивает поставки комплектующих и услуг другим компаниям. Например, продает аккумуляторы для электромобилей Tesla. Стоит отметить, что руководство Panasonic информацию о возможной сделке пока не подтвердило.

В мае 2019 года стало известно о решении Panasonic прекратить сотрудничество с китайской компаний Huawei. Причиной послужили санкции США против предприятия из КНР.