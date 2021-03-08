Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

«Осторожней там»: Софья Эрнст отреагировала на комментарий Похитюши о своем платье

«Осторожней там»: Софья Эрнст отреагировала на комментарий Похитюши о своем платье

Москва, 8 марта. Популярная российская актриса и супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья неожиданно для всех отреагировала на «стеб» в свой адрес от скандального блогера Шуры Стоун, он же Похитюша.  

Блогер в своем новом выпуске в доброй форме высказался о наряде Софьи Эрнст. Ему не понравилась лента на ее платье.

«Если ленточку перерезать ножницами, платье просто рухнет. Может, оно так и есть? Смотри, осторожней там! Не ходи в этом платье ни на какие церемонии открытия в Москве, потому что Собянин будет перерезать ленточку и перепутает с твоей шлейкой», — обратился он к Софье Эрнст.

Артистка совсем не обиделась на блогера, посмеялась над шуткой и даже разместила у себя в блоге видео Похитюши.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofya Ernst (@sofyapavlovna)

Фотография, где 32-летняя актриса позирует в том самом платье, сделана на премьере фильма «Северный ветер». Софья Эрнст, действительно, выбрала для мероприятия огненно-красное платье в пол без бретелек. А лента на шее, к которой так привязался Шура Стоун, и правда выглядит как лента для церемониального открытия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sofya Ernst (@sofyapavlovna)

Ранее актриса рассказывала о том, как проходили первые свидания с будущим супругом. 

«Я держала в руках под столом телефон с «Википедией», подсматривала какие-то хайлайты беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой… Я ужасно боялась, что он поймет, что я самозванка. Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась, — рассказала Софья в интервью Tatler. 

Новости партнеров