«Осторожней там»: Софья Эрнст отреагировала на комментарий Похитюши о своем платье

Москва, 8 марта. Популярная российская актриса и супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья неожиданно для всех отреагировала на «стеб» в свой адрес от скандального блогера Шуры Стоун, он же Похитюша.

Блогер в своем новом выпуске в доброй форме высказался о наряде Софьи Эрнст. Ему не понравилась лента на ее платье.

«Если ленточку перерезать ножницами, платье просто рухнет. Может, оно так и есть? Смотри, осторожней там! Не ходи в этом платье ни на какие церемонии открытия в Москве, потому что Собянин будет перерезать ленточку и перепутает с твоей шлейкой», — обратился он к Софье Эрнст.

Артистка совсем не обиделась на блогера, посмеялась над шуткой и даже разместила у себя в блоге видео Похитюши.