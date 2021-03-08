Мосбиржа готовит рекордные дивиденды своим акционерам

Москва, 8 марта. Дивиденды Московской биржи по итогам 2020 года составят 9,45 рубля за акцию, что является рекордным значением за всю историю торговой площадки, говорится в сообщении пресс-службы.

Наблюдательный совет Мосбиржи предварительно рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов на сумму в 21,5 млрд рублей, что составляет 85% чистой прибыли организации по МСФО за прошлый год. В результате за одну акцию Мосбиржи можно будет получить 9,45 рубля. По итогам 2019 года дивиденды составили 7,93 рубля за бумагу.

Мосбиржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток средств, учитывая необходимые вложения в поддержание бизнеса, а также инвестиции в развитие площадки и регуляторные требования к бирже и дочерним компаниям, подчеркивается в сообщении пресс-службы. Председатель Наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин добавил, что компания продемонстрировала хорошие результаты по итогам прошлого года, что позволило увеличить размер дивидендов почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Московская биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в начале марта объявили о начале нового режима торгов. Теперь утренняя сессия будет начинаться с 7:00 по московскому времени, а не с 10:00, как было раньше.