Миронова показала свадебный снимок покойных родителей

Москва, 8 марта. Актриса Мария Миронова в честь 80-летия со дня рождения ее отца показала архивный снимок со своими родителями — Андреем Мироновым и Екатериной Градовой.

Раритетный кадр еще молодой актерской пары появился на странице Мироновой в Instagram. Похоже, снимок был сделан во время свадьбы Миронова и Градовой.

«Они теперь вместе — молодые и красивые навсегда», — написала актриса.

Архивное фото с супругами, которых уже нет в живых, растрогало подписчиков Марии Мироновой. Пользователи соцсети отметили, что всегда будут помнить актера и его первую жену.

«У вас очень красивые и талантливые родители, Мария! Светлая память о них навсегда!!!»; «Маша, вы дочь своих родителей. Воплощение нежности, любви и таланта. Будем помнить и хранить любовь к этим прекрасным людям и замечательным актерам»; «Такие красивые... И вся жизнь впереди», — написали комментаторы.

Андрей Миронов скончался в Риге в августе 1987 года, ему было 46 лет. Артист Александр Ширвиндт назвал события, предшествовавшие смерти актера, настоящим кошмаром. Миронов потерял сознание во время спектакля, а через два дня скончался в больнице. На тот момент они с Градовой уже не были женаты.

Екатерина Градова известна зрителям по роли радистки Кэт в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Ее не стало 22 февраля 2021 года, пишет «Вечерняя Москва». Актриса умерла на 75-м году жизни.