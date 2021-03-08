Женщины Польши устроили митинг в Варшаве из-за абортов

Варшава, 8 марта. Движение Strajk Kobiet («Забастовка женщин») устроило незаконную акцию в центре польской столицы.

На улицы вышли протестующие против ужесточения местного законодательства об абортах. Об этом сообщает РИА Новости. Митинг является незаконным. В стране запрещены собрания численностью более пяти человек из-за режима эпидемии.

Участники акции выкрикивают лозунги «Имеем право протестовать!» и «Варшава наша!». В ходе митинга активистки собирают подписи под проектом закона, регулирующего сферу прерывания беременности.

Ранее стало известно о третьем всплеске заболеваемости коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». О третьей волне сообщили в некоторых государствах Латинской Америки и в Польше. Также есть информация о возможных закупках Варшавой российской вакцины «Спутник V». Решение государства может подтолкнуть Польшу к ссоре со странами Прибалтики.