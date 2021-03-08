Норвежский журналист вступился за русский язык после оскорблений Авакова

Осло, 8 марта. Норвежский журналист Бьерн Нистад жестко раскритиковал главу МВД Украины Арсена Авакова за оскорбительные слова в адрес русского языка.

Аваков заявил, что русская языковая культура якобы в значительной мере принадлежит и украинцам. Он назвал русский «степным наречием» и предложил называть его «слобожанским». Этот выпад возмутил автора норвежского издания Resett. В своем материале Нистад обрушился с критикой на Авакова, назвав его словам нелепыми.

«Украинская идентичность и культура после событий 2014 года свелись к демонизации всего русского», — указал журналист в статье.

Нистад напомнил, что при участии Польши украинская интеллигенция построила собственный украинский язык на основе польской грамматики и заимствований. В пример он привел австрийцев и немецкоязычных швейцарцев, которым в голову не приходило пытаться создать антинемецкий язык и критиковать уже существующий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Авакова об украинских телеканалах на русском языке являются «каким-то паноптикумом», пишет НСН. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» по России.