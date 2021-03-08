Инвестиционные вливания в Chevron принесли Баффету 1,2 млрд долларов

Вашингтон, 8 марта. Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway привлекла 1,2 млрд долларов менее чем за три месяца. Доход был получен за счет инвестиций в корпорацию Chevron.

В середине февраля Berkshire Hathaway приобрела долю в Chevron за 4,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, которые компания отправила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Акции Chevron с того момента подорожали на 29%. Торги акциями холдинга в последний день минувшего года завершились на уровне 84,45 доллара за бумагу. По состоянию на 5 марта они уже стоили 109 долларов за единицу, то есть почти на треть больше. Доля Berkshire увеличилась примерно на 1,2 млрд долларов — до 5,3 млрд долларов. Стоимость ценных бумаг Chevron растет вместе с нефтяными ценами.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что индикатор американского инвестора Уоррена Баффета, указывающий на крах доткомов, достиг критического уровня. Так, по состоянию на 11 февраля показатель составил 288%, что на 88% выше среднего исторического значения.