Российский космонавт подарил женщинам на 8 Марта красивый закат

Санкт-Петербург, 8 марта. Космонавт из Санкт-Петербурга Иван Вагнер поздравил россиянок с Международным женским днем и «подарил» космический закат.

Космонавт сделал фотографию невероятно красивого заката над Патагонией в начале весеннего сезона. Снимок он сделал с орбиты. С началом весны количество солнечных дней прибавляется, становится теплее, а краски приобретают яркость, отметил Вагнер. Однако самое главное, что с приходом весны отмечается яркий праздник — Международный женский день.

Космонавт написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что поздравляет всех представительниц прекрасного пола с 8 Марта и желает счастья, здоровья и улыбок. Также он опубликовал в честь праздника снимки заказа. Лучи заходящего солнца разрисовали горы, плато и равнины орнаментом в розово-сиреневых оттенках.

До этого сообщалось, что необычный способ поздравления женщин с 8 Марта придумали саперы из Уссурийска. Они останавливали местных жительниц якобы из-за срабатывания детектора, а затем дарили цветы.