Полиция проверяет сообщения о собачьих боях под Воронежем

Воронеж, 8 марта. Сотрудники полиции начали проверку после публикации в соцсетях сообщений о кровавых собачьих боях, которые проводятся на территории санатория под Воронежем.

Информация о жестоких развлечениях появилась в паблике «ЧертовицыLive» во «ВКонтакте». Один из подписчиков опубликовал кадры проведения собачьих боев в вольере на открытой площадке на частной территории санатория имени Дзержинского.

Представители регионального главка МВД сообщили, что сейчас ведомством установлены место и время боев, которые попали на видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.