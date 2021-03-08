Узбекистан планирует развивать сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере

Ташкент, 8 марта. Компания «Узбекнефтегаз» начала закупать большие объемы специализированных труб в рамках годового контракта и использовать их для добычи нефти и газа.

Трубная металлургическая компания уже приступила к отгрузке труб, сообщила пресс-служба предприятия. Она будет поставлять в Узбекистан обсадные трубы и премиальные резьбовые соединения, которые будут использоваться предприятием «Узбекнефтегаз» для реализации однолетних нефтегазовых проектов.

По мнению генерального директора корпорации Игоря Корытько, долгосрочное сотрудничество принесет самые передовые практики и инновационные трубопроводные решения в нефтегазовую отрасль Узбекистана.

Годовой контракт с АО «Узбекнефтегаз» был подписан в декабре прошлого года. Так, стороны договорились о расширении научно-технического партнерства и реализации совместных проектов в соответствующей сфере.

Агентство Bloomberg ранее сообщало о сокращении в России ежедневной добычи нефти в феврале текущего года. В качестве причины издание ссылается на аномально холодную погоду.