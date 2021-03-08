Врач Богомолов назвал десять необходимых продуктов для диабетиков

Москва, 8 марта. Десять продуктов, которые необходимо включать в рацион людям с сахарным диабетом, назвал врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

Людям с сахарным диабетом нужно ограничить поступление калорий и простых углеводов. Первыми в списке полезных продуктов являются рыба и морепродукты. Они не содержат углеводы и богаты полиненасыщенными кислотами. По той же причине в рацион нужно включать авокадо. Далее следуют растительные масла. В них есть фосфолипид, который повышает чувствительность к внутреннему инсулину.

Следует отдать предпочтение домашней выпечке. Ее можно изготавливать из амарантовой и льняной муки, которые полезны для диабетиков. Также рекомендуется употреблять орехи, особенно кедровые, лесной орех и миндаль. Полезными свойствами обладает стевия. Экстракт листьев способствует снижению концентрации глюкозы в крови. Также в рацион необходимо добавлять продукты, содержащие селен и кисломолочные товары. Самыми мощными антиоксидантами являются куркума и гвоздика. Питание следует обогащать свежими овощами, сообщает «Российская газета».

До этого врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты для поддержания женского здоровья. Нужно обратить внимание на употребление кальция в сочетании с витамином D.