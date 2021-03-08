Максим Галкин вместе с сыном поздравил россиянок с 8 Марта

Москва, 8 марта. Юморист, телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-профиле видеоролик, в котором вместе со своим сыном Гарри поздравляет россиянок с Международным женским днем.

Артист присоединился к многочисленным поздравлениям, которыми сегодня наполнились социальные сети. К записи ролика юморист привлек и их с Аллой Пугачевой сына Гарри. Мальчик радостно обратился к женщинам, назвав их «девчонками».

«С праздником, девчонки!» — отмечено в описании под видео на странице Галкина.

Телеведущий пожелал россиянкам быть счастливыми и любимыми. В конце ролика папа с сыном «отправили» женщинам солнечные и весенние лучи.

В этот день двойной праздник отмечает бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Звезде исполнилось 38 лет. Она сравнила свое состояние со спелым виноградом. Именинница отдыхает в Сочи в компании телеведущей Ольги Орловой, с которой сегодня отпразднует свой день рождения.