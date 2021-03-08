Арзамасова вспомнила, как они с Олешко оконфузились на церемонии награждения

Москва, 8 марта. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова вспомнила, как однажды оконфузилась на важном мероприятии, на котором она была ведущей.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок, на котором лежит на полу гримерки. Фото было сделано после церемонии награждения в одной из профессиональных сфер. Перед мероприятием артистка должна была выучить много текста.

«Один из длинных, как назло, часто повторяющихся в тексте терминов, никак мне не давался. Ну не выговариваю, и все тут!» — вспомнила Арзамасова.

Перед торжественным мероприятием текст изменили, и в нем это трудное слово встречалось еще чаще. Все это вылилось для актрисы в конфуз.

«На сцене в торжественной обстановке перед лицом уважаемой публики и министром отрасли при первом же упоминании термина язык мой завернулся в трубочку и выговорить его не смог», — рассказала звезда «Папиных дочек».

Соведущий Арзамасовой попытался пошутить и сказал, что она еще просто слишком молода для таких слов, пишет «Вечерняя Москва». Однако в итоге коллега актрисы тоже не смог выговорить сложный термин. Все три часа церемонии артистка и ее соведущий «спотыкались» на одном и том же слове. В комментариях к посту Арзамасовой актер Александр Олешко признался, что именно он стоял тогда на сцене с актрисой.

Елизавета Арзамасова недавно пожаловалась на очень плотный рабочий график. Она призналась, что такой темп жизни приносит ей дискомфорт.