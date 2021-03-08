Живодер расстрелял пса из охотничьего ружья под Нижним Тагилом

Нижний Тагил, 8 марта. В Алапаевске зафиксировали жестокое обращение с животными. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в собаку, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавший пес после происшествия почти сутки прятался под вагоном. Неравнодушные люди подобрали животное и отвезли в ветеринарную клинику, где медики выяснили, что у него перебиты лапы.

Мужчина уехал в неизвестном направлении на автомобиле «Нива». Однако его личность удалось установить по горячим следам. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства этого происшествия, чтобы узнать, кто конкретно применил оружие по животному. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение.