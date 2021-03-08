ФАН публикует видео последствий лобового столкновения автомобилей в Севастополе

Севастополь, 8 марта. В районе Орлиновского моста в Севастополе произошло ДТП с участием двух автомобилей — Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis. Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одной из машин на встречную полосу движения, в результате столкновения один автомобиль перевернулся, травмы получили восемь человек, двое из которых — дети.

При этом один человек оказался зажат в салоне автомобиля, но его позже вызволили спасатели, которые приехали на место ДТП вместе с каретами скорой помощи и ГИБДД. Местные жители опубликовали в Сети видео с места аварии.

«Спасатели оказали им первую помощь и передали медицинским бригадам для последующей госпитализации. Погибших нет», — заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Как сообщают в Интернете, взрослые пострадавшие были направлены в первую городскую больницу, одного из них пришлось оперировать. Точной информации о состоянии здоровья детей пока нет.

В комментариях к видео пользователи Сети пишут слова поддержки пострадавшим, а также желают им здоровья и быстро поправиться. Известно, что всего за минувшую неделю в Республике Крым сотрудниками МЧС были спасены 11 человек, один скончался.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму произошло смертельное ДТП после «встречи» легковушки и КамАЗа.