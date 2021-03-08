Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа на тему выборов

Вашингтон, 8 марта. Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию экс-главы Белого дома Дональда Трампа по итогам президентских выборов 2020 года.

Как отмечается в решении суда, в силе оставлено постановление, отклоняющее последний из трех исков Трампа. В документе политик требовал не засчитывать результаты в Висконсине, где выиграл демократ Джо Байден с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение по иску, пишет НСН.

Всего юристы Трампа подавали 55 исков в суды всех штатов, из которых суд удовлетворил лишь один, но и он не повлиял на исход президентской гонки. Результаты голосования Трамп не признает и уверен, что он выиграл президентские выборы в ноябре 2020 года.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что поучаствует в президентских выборах в 2024 году в качестве кандидата от Республиканской партии. По его словам, это произойдет, если не будет баллотироваться Трамп.