Астрономы признали Уран самой необычной планетой в Солнечной системе

Москва, 8 марта. Уран оказался крайне оригинальной и необычной планетой, располагающейся в Солнечной системе. Астрономы объяснили, в чем кроется странность этого космического объекта.

Специалисты в процессе изучения Урана смогли добыть невероятные данные, позволившие сделать новые открытия. Так, ученым удалось выяснить, что вращение планеты вокруг собственной оси происходит ретроградно. Уран в сравнении с другими планетами при вращении похож не на волчок, а на катящийся на месте мяч.

Этот феномен также оказал влияние на смену дня и ночи на планете и на ее магнитные полюса. Американские исследователи установили, что магнитное поле Урана вращается вместе с ним. Таким образом на планете происходит ежедневная смена магнитных полюсов, которая для Земли стала бы полной катастрофой, передает Planet Today.

Ученые из США и Великобритании тем временем узнали, почему Солнце испускает потоки опасных для всего живого энергетических частиц. Анализ состава частиц солнечной энергии, направленных к Земле, помог им обнаружить сходство этих элементов с плазмой в короне звезды.