«С 8 марта»: Александр Овечкин порадовал любимую огромным букетом пионовидных роз

Москва, 8 марта. Модель Анастасия Шубская почти четыре года замужем за популярным хоккеистом Александром Овечкиным, сообщает Teleprogramma.pro. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» очень любит свою жену и постоянно ее балует. Так, например в честь Международного женского дня Овечкин подарил Анастасии Шубской роскошный букет пионовидных роз. Анастасия не выдержала и разместила красивый букет на своей странице в Instagram.

В сторис Шубской можно увидеть необъятную охапку нежнейших бело-розовых цветов. Девушка отметила на снимке своего супруга, дав понять, кто подарил их. Девушка очень восхищена презентом любимого человека и очень благодарна за него.

Очевидно, что хоккеист не ограничился только букетом. Но так как Анастасия девушка скромная и воспитанная, достаток своей семьи она не стала выставлять напоказ.

У пары двое сыновей — Сережа и Илья. Старшего сына нападающий Сборной России назвал в честь своего погибшего брата — Сергея Овечкина, который разбился в автокатастрофе в 1995 году. Анастасия — дочь актрисы Веры Глаголевой, ушедшей в 2017 году.

В СМИ ранее назвали модель называли девочкой, родившейся с серебряной ложкой во рту. Мама — популярная актриса Вера Глаголева, отец — бизнесмен. А уж когда Настасья Шубская вышла замуж за Александра Овечкина, то вошла в топ самых привлекательных жен хоккеистов.

Шубская закончила ВГИК, но так и не поработала продюсером. Творческие планы девушка забросила, став прекрасной мамой и женой. Встретив Александра, Анастасия поняла, что создана для большой и крепкой семьи, это и стало для нее главным приоритетом.