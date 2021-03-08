Capcom назвала дату релиза сиквела Monster Hunter Stories на PC и Nintendo Switch

Токио, 8 марта. Японская компания анонсировала выход игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, сообщили ее сотрудники во время презентации Monster Hunter Digital Event.

Новый игровой проект увидит свет уже 9 июля этого года. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin будет доступен для пользователей платформ Nintendo Switch и ПК. Владельцы персональных компьютеров смогут приобрести игру в Steam.

Monster Hunter Stories 2 является продолжением игры для Nintendo 3DS, релиз которой состоялся в 2016 году. Игроки в Wings of Ruin смогут почувствовать себя всадником, который заручился поддержкой известных по игровой серии необычных существ.

Японская компания Sony готовит к выходу новую игровую консоль PSP 5G. Как сообщалось ранее, гаджет станет конкурентом портативной приставки Nintendo Switch.