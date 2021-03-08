Экономист Гольдфайн перечислил альтернативы включения печатного станка

Москва, 8 марта. Очевидно, что бизнес нуждается в притоке средств, однако Россия не может позволить себе оживить экономику запуском печатного станка, рассказал ФАН экономист Евгений Гольдфайн.

Недавно Правительство РФ сформировало новый пакет поддержки бизнеса. В частности, речь идет о возобновлении кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списании задолженности по налогам компаниям из пострадавших отраслей, субсидировании займов малого и среднего бизнеса при условии найма нового персонала и смягчении перехода на общий режим налогообложения.

По словам Гольдфайна, льготное кредитование очень сильно поможет предприятиям в обеспечении оборотными средствами и решении местных проблем, однако в целом проблемы малого и среднего бизнеса не решит, так как займы рано или поздно придется отдавать. Поэтому к намеченным мерам поддержки добавляется основная тема — насытить экономику денежными средствами, указал экономист.

«Реальная денежная масса, которая запланирована на 2020 год — 5%, а на 2022 год — 6%. Это на уровне инфляции, реально же рублей стране не хватает. Центробанк слишком боится инфляции», — отметил собеседник агентства.

По словам Гольдфайна, вариантов насытить экономику реальной денежной массой очень много. Например, можно скупать акции и облигации предприятий, золото и валюту. Это, как объясняет экономист, не прямое включение печатного станка, но способ остановить экономический спад. В таком случае денежная масса увеличится где-то на четверть, а ВВП страны вырастет как минимум на 5%.

«Сразу же это потянет за собой активизацию предпринимательской активности, потребительской и инвестиционной активности», — добавил Гольдфайн.

Помимо этого, он подчеркнул, что проблемой малого и среднего бизнеса в России является низкая конкурентоспособность. Экономист считает, что из-за дороговизны электричества, логистики и себестоимости продукции российским компаниям сложно конкурировать с зарубежными. Однако непрямое вливание капитала позволит улучшить ситуацию, убежден эксперт.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 марта утвердил новую программу поддержки предпринимателей на сумму в 7,7 млрд рублей. Участвовать в программе смогут малые и крупные предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса, а также компании из сферы туризма, культуры и развлечений.