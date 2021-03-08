Здоровье пассажиров Singapore Airlines будут контролировать через приложение

Сингапур, 8 марта. Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines запустила приложение, позволяющее определить у пассажира наличие отрицательного теста на коронавирус.

Приложение разработано Международной ассоциацией воздушного транспорта. Сообщается, что оно не сможет самостоятельно диагностировать здоровье пациента. Основной задачей приложения является подтверждение наличия у пассажира отрицательного результата теста на COVID-19.

Как отметили в пресс-службе Singapore Airlines, в приложение будут загружаться результаты тестов из аккредитованных клиник. Уточняется, что эти клиники расположены в Сингапуре, а также в ряде городов Индонезии, в частности в Джакарте. Первыми приложение IATA Travel Pass опробуют пассажиры рейса Сингапур — Лондон, запланированного на 15 марта. Им будет предложено загрузить приложение на телефоны с операционными системами iOS и Android. При первом запуске будет необходимо создать цифровое удостоверение личности. Для этого понадобится паспорт и фотография пассажира, уточняет авиаперевозчик.

Регистрация пользователя в приложении позволит ему с легкостью найти место для сдачи ПЦР-теста. Результаты анализа будут отображаться в этой же программе. Они будут считаться весомым доказательством отсутствия коронавируса при регистрации на рейс.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» не будет вводить платную регистрацию на рейс. Заявление было опубликовано после публикации в газете «Известия».