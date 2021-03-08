Николаев увидел Крутого с торчащими из тела с трубками после операции

Москва, 8 марта. Певец Игорь Николаев вспомнил, как коллега и друг, композитор Игорь Крутой напугал его внешним видом после серьезной операции.

Еще в начале 2000-х годов у Крутого обнаружили новообразование в поджелудочной железе. Музыканту пришлось лечь под нож хирургов, но что-то пошло не так, и после операции у артиста возникли серьезные осложнения. Композитор сильно похудел и практически не мог передвигаться. Знали об этом лишь его друзья и близкие.

В программе канала ТВЦ «Мой герой» Игорь Николаев рассказал, что видел Крутого в тот период. Вид товарища ужаснул певца.

«Когда он сказал: «Пойдем, я тебе покажу мелодию», — я не представлял, как он встанет и пойдет вообще. Когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию», — поделился Николаев.

В итоге переживания музыкантов вылились в новое творческое произведение. После всего случившегося на свет появилась песня «Мой друг», пишут «Дни.ру».

Недавно Игорь Крутой решился на смелый эксперимент — он и его младшая дочь набили парные татуировки. Музыкант с наследницей сделали это втайне от других членов семьи.