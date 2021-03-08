Экс-депутат Журавко: Киеву стало стыдно признать ЛГБТ-подразделения в ВСУ

Киев, 8 марта. Представители Генштаба Украины просто начали стыдиться своих идей, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Украинские СМИ опубликовали материалы о том, что открыт набор в отдельную мотопехотную часть ВСУ для представителей ЛГБТ-сообщества. После данной информации представитель Генштаба Украины Богдан Сеник сообщил, что ничего подобного создавать не будут, и все это российское вмешательство.

«Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и вооруженных сил», — прокомментировал Сеник.

Бывший депутат Украины Алексей Журавко рассказал, что наличие в рядах ВСУ людей нетрадиционной сексуальной ориентации уже давно не секрет. Они есть в разных батальонах, включая территориальный и карательный.

«Они сами выкладывали эти видео в Украине. Ни для кого не секрет, что ролик для привлечения в украинскую армию ЛГБТ выпустила сама Украина. О чем тут говорить, если посольства США пропагандируют напрямую на Украине, чтобы ЛГБТ служили в ВСУ», — заявил Журавко в интервью «ПолитЭксперту».

Такое совсем не интересует Россию, уверен он. Информацию стали распространять именно украинские СМИ. Генштабу ВСУ попросту стало стыдно и поэтому он начал открещиваться от этого ЛГБТ-набора. Когда до Сеника дошла информация, что они пропагандируют службу людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, он опомнился и решил заявить, что все это фейки, подчеркнул Журавко.

Ранее ФАН писал, что ВСУ начнут набирать в армию представителей гей-сообщества. Информацию о наборе сообщили в украинской организации «Военные ЛГБТ и наши союзники».