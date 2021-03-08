Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил роль женщин в мировой жизни

Вашингтон, 8 марта. Американский госсекретарь Энтони Блинкен поздравил женщин с Международным женским днем.

По его словам, Америка признает факт, что равное участие женщин в социальной, политической и экономической жизни критически важно для мира и процветания в сообществе. В своем письменном заявлении политик отмечает, что женщины активно борются с пандемией коронавируса.

«США намерены обеспечивать, чтобы равенство полов и усиление прав женщин были центральными положениями нашей внешней политики и национальной безопасности», — заявил глава Госдепа США.

В честь праздника американкам 8 Марта вручат награды «Смелые женщины», церемонию награждения проведет сам Блинкен.

Ранее госсекретарь США заявил, что страна намерена отказаться от продвижения демократии и свержения режимов силой, передает НСН. В начале марта Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон внес Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.