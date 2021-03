«Все вы — братья»: чем завершился исторический визит папы римского в Ирак

Папа римский Франциск завершил паломническую поездку в Ирак. Основными целями его визита называются поддержка христианского меньшинства, подвергнувшегося гонениям в прежние годы, а также встреча с шиитским духовным лидером.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в том, что папа успел сделать в Ираке за четыре дня и какие последствия будет иметь эта поездка.

Фон поездки

Первый в истории визит понтифика в Ирак должен был состояться еще в конце 2019 года по приглашению президента страны. Однако тогда он был отменен в связи с ухудшившейся обстановкой в области безопасности. Кроме того, из-за пандемии коронавируса папа не покидал пределы Рима с ноября 2019 года, а зарубежные поездки стали возможны только после его вакцинации.

Исторический визит состоялся в необычных условиях: в иракских городах продолжаются массовые митинги, из-за чего для защиты понтифика были задействованы почти десять тысяч сотрудников органов безопасности.

Some pictures of what security has been like so far for Pope Francis' papal trip to Iraq. #PopeInIraq pic.twitter.com/O0tOUeJbVn — Colm Flynn (@ColmFlynn1) March 6, 2021

Христиан, на которых и был нацелен визит Франциска, в Ираке проживает менее 500 тысяч, что составляет около 1% населения страны. Примечательно, что до начала Иракской войны в 2003 году и последующей борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) численность христианского населения достигала полутора миллионов человек. Большинство этих людей бежало от притеснений за рубеж, укрылось в Иракском Курдистане или же было физически уничтожено, либо насильно обращено в ислам.

Большое значение Ватикан придал и самой иракской земле в истории христианства. Так, великий магистр Конного ордена Гроба Господня Фернандо Филони отмечал, что в этой «колыбели цивилизаций» проповедовали пророки Иезекииль, Наум и Иона.

«В Ираке процветала первая евангелизация, приписываемая апостолу Фоме. Здесь восточная церковь развивалась и расширяла свое плодотворное присутствие вдоль Персидского залива до Индии, Афганистана и Древнего Китая», — сообщил магистр.

Поездка длилась с 5 по 8 марта, при этом последний день не характеризуется знаковыми событиями: после прощальной церемонии понтифик сел в самолет и вылетел в итальянский аэропорт Чампино. Его провожали представители высшего руководства Ирака и караул гвардейцев.

5 марта

Тур главы Святого Престола начался с прибытия в аэропорт Багдада. Папу лично встретил иракский премьер-министр Мустафа аль-Казыми. Понтифик по прибытии выпустил белого голубя, символизирующего миротворческий характер поездки.

После этого гость направился в Президентский дворец, где встретился с главой Ирака Бархамом Салехом. При обращении к чиновникам и дипломатам религиозный деятель выразил благодарность за приглашение и отметил глубокую связь христианства с этой страной.

«Многовековое присутствие христиан на этой земле и их вклад в жизнь нации представляют собой богатое наследие, которое они намерены и в будущем поставить на службу общему благу», — сказал папа Франциск.

Также он призвал иракское руководство к борьбе с насилием, коррупцией и беззаконием.

Pope Francis with President Barham Sali in Iraq's Presidential Palace #PopeFrancisInIraq pic.twitter.com/jJTN0GqLe4 — Christopher Lamb (@ctrlamb) March 5, 2021

Вечером понтифик посетил католическую Церковь Богоматери Спасения, печально известную терактом 2010 года, когда от рук террористов ИГ погибли 58 человек, включая прихожан, священников, полицейских и прохожих. В ходе службы Франциск почтил память жертв и помолился о спасении их душ. Последующая же проповедь содержала призыв к христианам сплотиться и проявить терпение.

«Хоть католическая община и мала, как горчичное зерно, ей нужно продолжать обогащать жизнь общества», — отметил папа.

6 марта

Утром следующего дня понтифик направился в город Ан-Наджаф. Там его ждал великий аятолла — лидер шиитов в Ираке Али ас-Систани. В ходе 45-минутной встречи Франциск поблагодарил шиитов в лице аятоллы за оказание помощи христианам в период гонений, а также отметил, что лишь взаимное уважение и диалог религиозных общин будут способствовать благу Ирака. Напоследок гость выразил намерение молиться за мир и братство на Ближнем Востоке.

Respect for Ayatollah #Sistani and Pope Francis @Pontifex, whose meeting in Najaf will hopefully inspire leaders to work for peace and unity, and communities to live together across religious divides — in Iraq, the Middle East and beyond. pic.twitter.com/LmgPI7uY8e — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2021

Вскоре после этого понтифик отправился на межконфессиональную конференцию в долине Ура близ города Ан-Насырия. В ходе встречи он указал на единую цель христиан и мусульман, а также подчеркнул исключительную разрушительность религиозного экстремизма.

«Враждебность, экстремизм и насилие не порождены религиозным сердцем: они являются предательством религии. Мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм злоупотребляет религией. Давайте не позволим облакам ненависти затмить небесный свет! Над этой страной собрались темные тучи терроризма, войны и насилия. Пострадали все его этнические и религиозные общины», — отметил папа в ходе речи, призывающей верующих Ирака к единству.

Here are a few pictures of Pope Francis' interreligious encounter at Ur of the Chaldeans, on his second day in Iraq. #PopeInIraqhttps://t.co/nzVtnz4Lj8 pic.twitter.com/CDZGfhIcNc — Vatican News (@VaticanNews) March 6, 2021

По возвращении в Багдад Франциск провел службу в Соборе святого Иосифа, после чего проповедовал любовь к ближним и терпение.

«Терпение каждый раз начинать заново — первое качество любви, потому что любовь не раздражительна, она всегда начинает сначала. Любовь не утомляется и не унывает, а всегда устремляется вперед. Столкнувшись со злом, она не сдается. Те, кто любит, не замыкаются на себе, когда что-то идет не так…».

7 марта

На следующий день папа направился на север Ирака, в город Эрбиль, где был торжественно встречен президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани и премьер-министром Масруром Барзани. Следующим пунктом путешествия стал Мосул. Именно здесь семь лет назад был провозглашен «халифат ИГ».

Стоя посреди разрушенной Церковной площади, Франциск помолился о жертвах войны и отметил трагичность этого места:

«Здесь, в Мосуле, слишком очевидны трагические последствия войны и вражды. Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, подверглась столь варварскому удару, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей — мусульмане, христиане, езиды и другие — насильственно перемещены или убиты!».

Менее чем через час папа был уже в Бахдиде, где христиане также подверглись религиозным чисткам. Те, кто не имел желания или возможности покинуть город, были казнены.

«Наша сегодняшняя встреча показывает, что последнее слово всегда за терроризмом и смертью. Перед вами пример ваших отцов и матерей в вере, которые поклонялись и славили Бога в этом месте. Пришло время восстанавливать и начинать заново <...> Вы не одиноки! Вся Церковь рядом с вами, молитвами и благотворительностью», — обратился Франциск к христианам в Церкви Непорочного Зачатия.

Вернувшись в Эрбиль, понтифик провел на стадионе «Франсо Харири» мессу и выступил с продолжительной речью, после чего направился в Багдад.

????HIGHLIGHTS | Thousands of people attended the Mass that Pope Francis presided over at the Erbil stadium. The joy of the people of Iraq will be one of the most beautiful memories of this historic papal trip. #PopeinIraq #PopeFrancisinIraq pic.twitter.com/7JdnZKvhv1 — Catholic News Agency (@cnalive) March 7, 2021

Реакция на визит

Поездка Франциска в Ирак была встречена мировым сообществом в целом положительно. В иракском парламенте была озвучена мысль о том, что папа проигнорировал суннитское население, встретившись лишь с шиитским аятоллой, однако едва ли это обусловлено злым умыслом — график четырехдневного визита был очень плотным.

Премьер-министр аль-Казыми объявил о введении национального праздника в честь исторического визита:

«По случаю исторической встречи полюсов мира и терпимости – верховного лидера Али ас-Систани и Папы Франциска в Эн-Наджафе, а также представителей разных конфессий в древнем городе Ур – мы объявляем 6 марта ежегодным праздником – Национальным днем терпимости и сосуществования в Ираке», — говорится в официальном сообщении.

Диалог религий также был позитивно встречен в Иране. В МИД республики отметили важность этого события для сближения конфессий.

«Благодаря мужеству народа, мудрости властей и крови, пролитой в борьбе с экстремизмом и иностранными заговорами, сегодня Ирак достиг такого уровня безопасности, что стало возможным проведение таких конструктивных визитов», — сообщили в ведомстве.

Pope Francis met with one of the two Great Grand Ayatollahas of the Muslim world Ayatollah Sistani in his small rented house in a modest (poor by US standard) neighborhood of Najaf, Iraq

The other Great Grand Ayatollah of the Muslim world is Ayatollah Khamanei of Iran#PopeInIraq pic.twitter.com/jabaPW2VXv — Ali Mirza (@Ali4omNY) March 6, 2021

Специальный советник и руководитель следственной группы Организации Объединенных Наций по привлечению к ответственности за преступления, совершенные ИГ, Карим Хан, приветствовал визит папы Франциска в Ирак и послание, которое он принес религиозным общинам.

«Его встречи с иракскими религиозными лидерами и религиозные объекты, которые он посещает, несут объединяющий призыв к миру и сосуществованию всех общин в Ираке, особенно тех, которые пострадали от рук ИГ всех конфессий, включая христианскую», — сказал советник.

Президент США Джо Байден отметил роль папы в укреплении взаимопонимания.

«Визит папы римского Франциска стал историческим. Как сказал сам папа, это стало важным посланием о том, что братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны <…> Продолжаю восхищаться приверженностью папы римского обеспечению религиозной терпимости, общей человеческой связи и межконфессиональному согласию».

Biden Hails Pope Francis ‘Historic’ Visit To Iraqhttps://t.co/OQLiDuM9cY pic.twitter.com/EyLFbWYuuS — Channels Television (@channelstv) March 8, 2021

В свою очередь, посол Турции в Ватикане Лютфулла Гекташ считает, что визит понтифика внесет немного стабильности в весь регион:

«Вакуум власти способствует зарождению террористических группировок. Сектантство и фанатизм не приносят пользу никому. Визит Папы Римского в Ирак является возможностью вновь вспомнить о сегодняшних реалиях. <…> Встреча Папы Римского с аятоллой Али ас-Систани в Наджафе очень важна. Ас-Систани - шиитский ученый, влияние которого выходит за пределы иракских границ. Он придает важное значение стабильности Ирака».

«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись меж собою?»

Последствия поездки Франциска в Ирак еще предстоит оценить. Время покажет, насколько восприимчивыми к его проповедям оказались мусульмане и христиане.

Истинные цели командировки папы, возможно, до конца не установлены — особенно на фоне давних связей Ватикана с разведслужбами. Однако если сосредоточиться на религиозной составляющей, то можно судить об однозначных глобальных результатах этого события.

Так, Ватикан продемонстрировал внимание к угнетенным христианам в отдаленном уголке Земли. Это не только повысит авторитет католической церкви, но и вселит надежду в иракских христиан, ведь впервые за два десятилетия они перестанут чувствовать себя забытыми. Подобный эффект может сплотить общину, что благоприятно сказалось бы на восстановлении Ирака после войны. Этот эффект многократно усилится, если мусульмане и христиане объединят свои усилия, к чему и призвал Франциск.

1 Организация запрещена на территории РФ.