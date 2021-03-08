Бывшая возлюбленная покойного Стужука будет покорять сердце «холостяка»

Киев, 8 марта. Бывшая возлюбленная скончавшегося от последствий коронавируса украинского блогера Дмитрия Стужука Надин Медведчук стала участницей шоу «Холостяк».

Радостной новостью экс-избранница Стужука поделилась на своей странице в Instagram. Она будет бороться за сердце предпринимателя Михаила Заливако в 11-м сезоне украинской версии «Холостяка».

«Я попала в настоящую сказку. Это самый красивый, самый важный и самый романтичный проект на Украине. Все так прекрасно придумано, организовано, чтобы нам было максимально удобно и приятно!» — рассказала Медведчук.

Похоже, девушка настроена очень решительно. Надин отметила, что намерена дойти до финала и покорить «холостяка», оставив соперниц позади.

Роман девушки с Дмитрием Стужуком продлился всего две–три недели. Их отношения начались через четыре месяца после того, как блогер ушел от жены Софии. Любовная связь Медведчук и Стужука прекратилась, когда он вместо свидания с избранницей полетел в Турцию, где отдыхала его супруга. Тем не менее, девушка была шокирована, узнав о смерти бывшего возлюбленного.

В России тоже скоро стартует новый сезон «Холостяка». На этот раз девушки будут завоевывать сердце рэпера Тимати. Победительница проекта может получить от музыканта кольцо за 22 миллиона рублей.