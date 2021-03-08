Опрос электората показал падение рейтинга Эммануэля Макрона

, 8 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон уже не пользуется былой популярностью у избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Harris Interactive.

Если бы второй тур выборов на пост главы государства происходил сейчас, политик обошел бы лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лишь с небольшим отрывом.

Макрон соревновался с представительницей правой партии в 2017 году. Тогда он набрал почти вдвое больше голосов. Президента поддержали 66,1% избирателей. Результат Ле Пен​​​ составил 33,9%.

Ранее Макрон занял третье место в рейтинге самых популярных зарубежных лидеров на Украине, передает «Национальная служба новостей». Первую строчку занял белорусский лидер Александр Лукашенко. Сходство между политиками отмечал политолог Борис Рожин. Президенты использовали схожие тактики при возникновении митингов в стране, пояснял эксперт.