Полиция Латвии установила личность похитителя пушки с советского мемориала

Рига, 8 марта. Личность вероятного похитителя пушки с Мемориала советским воинам в латвийском городе Екабпилсе установила полиция, сообщают СМИ.

Латвийские правоохранители возбудили уголовный процесс по статье о перемещении памятника культуры государственного значения. В рамках расследования было установлено лицо, причастное к демонтажу пушки.

Стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой украли часть монумента. Свою вину подозреваемый мужчина признал. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья обратилась к чешским властям с просьбой вернуть памятник отца, сообщало Федеральное агентство новостей. В апреле 2020 года, несмотря на договор между РФ и Чехией, его демонтировали и отправили в хранилище одного из музеев.