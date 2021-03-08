Европа не ждет туристов. События дня. ФАН-ТВ

Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400

Око за око: давление Вашингтона на Анкару будет иметь обратные последствия. О возможном зеркальном ответе заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, комментируя прессинг США в отношении партнера по НАТО. Штаты до сих пор не могут простить Эрдогану покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». А ведь Белый дом мечтал снабдить турецкую армию своими системами Patriot.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях. Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», — сказал Ибрагим Калын в интервью Bloomberg.

По словам Калына, между Турцией и Россией были разногласия, но их удалось преодолеть за счет переговоров, в то время как с Соединенными Штатами такого диалога не получается.