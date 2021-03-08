Европа не ждет туристов. События дня. ФАН-ТВ

Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400
Око за око: давление Вашингтона на Анкару будет иметь обратные последствия. О возможном зеркальном ответе заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, комментируя прессинг США в отношении партнера по НАТО. Штаты до сих пор не могут простить Эрдогану покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». А ведь Белый дом мечтал снабдить турецкую армию своими системами Patriot.
«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях. Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», — сказал Ибрагим Калын в интервью Bloomberg.
По словам Калына, между Турцией и Россией были разногласия, но их удалось преодолеть за счет переговоров, в то время как с Соединенными Штатами такого диалога не получается.
Военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта
Защитники Отечества красиво поздравили россиянок с Международным женским днем. По всей стране армейцы Минобороны удивляли виновниц торжества своими эффектными праздничными сюрпризами и повсюду дарили букеты. В Екатеринбурге для представительниц прекрасной половины человечества прямо под открытым небом играл духовой оркестр. А на центральной станции Новосибирска в рамках акции «Подарите женщинам цветы» под знакомые эстрадные мелодии военнослужащие бригады спецназа и офицеры Центрального военного округа вручали незнакомкам тюльпаны. Мотострелки Северного флота в полной экипировке провели свой весенний «марш-бросок» в Печенгском гарнизоне. Жительницы Иваново были приятно удивлены галантным поздравлением гвардейского воздушно-десантного соединения в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города. 8 Марта десантники Центра специальной парашютной подготовки поздравили всех женщин страны с высоты 1000 метров, развернув огромную «открытку» в небе. Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа адресовали самые теплые пожелания участницам Великой Отечественной войны. Прямо под окнами ветеранов духовой оркестр сыграл попурри из военных песен.
Страны Шенгена пока не готовы к встрече россиян
Стамбул с начала года возглавляет российский «тур-парад». А вот окно в Европу, скорее всего, откроется еще не скоро. Отправиться в Испанию, Францию или Италию наши путешественники не смогут как минимум в ближайшие три месяца. В этом уверен президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
«В ближайшие месяцы страны Европейского союза, скорее всего, не примут решения об открытии границ. Март, апрель, май — в течение этого времени Шенгена можно не ждать. Возможно, летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена», — подчеркнул он.
На фоне закрытых по вине ковида границ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск на Родине. Наши соотечественники уже прокладывают туристические маршруты «от Москвы до самых до окраин». Среди самых популярных направлений — Сочи, Ялта и Севастополь.