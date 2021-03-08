Французские журналисты подтвердили решение Бозизе стать координатором боевиков в ЦАР

Банги, 8 марта. Бывший президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе стал координатором «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщает Международное французское радио (RFI).

Еще 15 февраля боевики из шести вошедших в конгломерат группировок, обратились к Бозизе с призывом официально возглавить «Коалицию». Радикалы выразили полную идентичность взглядов с опальным политиком. Ответ опубликован не был, но по сведениям RFI, Бозизе согласился.

Через пять дней, 20 февраля текущего года, экс-президент ЦАР подписал некий документ, в котором он значится как генеральный координатор незаконного вооруженного формирования. Копия этой записки попала в распоряжение французских журналистов, которые подтвердили новый статус Бозизе.

Ранее он пытался выдвинуться на должность главы республики, однако Конституционный суд ЦАР отклонил его кандидатуру в связи с подделкой документов, а также из-за наложенных на экс-президента персональных санкций ООН. Получив отказ, Бозизе направился на северо-запад страны, где провел ряд встреч с командирами остающихся в государстве боевиков.

Результатом переговоров стало создание «Коалиции патриотов за перемены», целью которой оказался срыв декабрьских выборов.

Подготовленная российскими инструкторами армия ЦАР (FACA) при поддержке руандийских военнослужащих и консультативной помощи специалистов из РФ не позволила помешать волеизъявлению народа, после чего боевики перешли к прямому террору, грабежам и насилию.

Совместными усилиями войск и союзников атаки радикалов на Банги удалось отразить. Позже центральноафриканские войска начали контрнаступление. В результате масштабной спецоперации, сопровождавшейся введением комендантского часа, под контроль правительства перешла трасса Банги – Белоко, по которой возобновились поставки продовольствия для жителей столицы и окрестных регионов.

В конце прошлого месяца, 24 февраля, войска ЦАР освободили Босангоа — город на северо-западе ЦАР, являющийся «вотчиной» Бозизе. Сам экс-президент неоднократно объявлялся в различных городах, чтобы через время вновь бежать от приближающихся правительственных сил. Нынешнее местоположение координатора боевиков CPC неизвестно.

Однако, учитывая успешное продвижение отрядов национальной армии в различных регионах страны, надолго задержаться в каком-либо городе ЦАР Бозизе не удастся.