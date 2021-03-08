Крупный развлекательный центр дотла сгорел в Урюпинске

Урюпинск, 8 марта. Пожар уничтожил популярный развлекательный центр «Перекресток». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сообщение о возгорании в переулке Коммунальном поступило на пульт дежурного в 02:30. Прибывшие на вызов спасатели увидели полыхающую крышу. Ликвидировать открытое горение удалось спустя четыре часа.

По предварительным данным, возгорание могло начаться с сауны, после чего огонь перекинулся на основное здание. В результате инцидента никто не пострадал. Точная причина станет известна после проведения экспертизы. На территории комплекса находились сауна, большой банкетный зал, боулинг и бильярд.

Еще один пожар произошел в Мурманске. На улице Героев-Североморцев загорелся продуктовый магазин. Его оперативно потушили, никто не пострадал.