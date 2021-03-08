Безработица и насилие не помешали Марокко стремиться к гендерному равенству

Рабат, 8 марта. Представительство Марокко в специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назвало королевство «одной из стран, наиболее близких к гендерному равенству» в инженерных областях.

Женщины там составили 45% выпускников соответствующих специальностей в национальных университетах. Ссылаясь на данные Доклада о гендерном равенстве за 2019 год, марокканское представительство отметило, что 46% выпускников в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — женщины.

Однако, несмотря на значительный прогресс в области гендерного равенства, перед государством по-прежнему стоят устойчивые проблемы, ограничивающие марокканок.

Безработица среди женщин увеличилась на 2,7% с 13,5% в 2019 году до 16,2% к концу 2020-ого, а у мужчин за аналогичный период — на 2,9% с 7,8% до 10,7%, свидетельствуют данные Высшей комиссии по планированию (ВКП) королевства.

По информации национального статистического учреждения, работа по дому существенно повлияла на возможность студенток учиться дистанционно во время пандемии, поскольку большинство марокканцев по-прежнему считают уборку «женской обязанностью». Такое восприятие отрицательно сказывается на образовании и последующем трудоустройстве.

Кроме того, одной из самых насущных проблем государства все еще остается насилие в отношении женщин. С 2009 по 2019 год по меньшей мере 5,3 миллиона марокканок в возрасте от 15 до 74 лет столкнулись с принуждениями, представляющими угрозу жизни.

Причем за десятилетие сексуальное насилие в стране увеличилось с 9% до 14%. За этот же период в сельских районах королевства физическое насилие в отношении женщин возросло с 9% до 13%, а домашние истязания, совершенные членами семьи или супругами, только в 2019 году затронули 52% марокканок.

Между тем, согласно индексу гендерного разрыва, глобальному исследованию равноправия полов по версии Всемирного экономического форума, Марокко в 2020 году заняло 143 место из 153, что свидетельствует о долгом пути страны к паритету.