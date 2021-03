Безработица и насилие не помешали Марокко стремиться к гендерному равенству

Рабат, 8 марта. Представительство Марокко в специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назвало королевство «одной из стран, наиболее близких к гендерному равенству» в инженерных областях.

Женщины там составили 45% выпускников соответствующих специальностей в национальных университетах. Ссылаясь на данные Доклада о гендерном равенстве за 2019 год, марокканское представительство отметило, что 46% выпускников в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — женщины.

