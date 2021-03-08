Астрономы обнаружили на Солнце источник опасных для всего живого частиц

Вашингтон, 8 марта. Ученые из США и Великобритании провели исследование и выяснили, почему Солнце испускает потоки опасных для всего живого энергетических частиц.

Специалисты из Университета Джорджа Мейсона и Университетского колледжа Лондона проанализировали состав частиц солнечной энергии, направленных к Земле. В результате удалось обнаружить сходство этих элементов с плазмой, расположенной низко в короне Солнца.

«В нашем исследовании мы впервые точно наблюдали, откуда на Солнце появляются частицы солнечной энергии. Наши данные подтверждают теорию о том, что эти высокозарядные частицы происходят из плазмы, удерживаемой низко в атмосфере Солнца сильными магнитными полями», — рассказала автор исследования доктор Стефани Ярдли.

Таким образом эти энергетические частицы после освобождения ускоряются всплесками, скорость движения которых может достигать нескольких тысяч километров в секунду. Более глубокое понимание процессов, происходящих на Солнце, может улучшить точность прогнозов и позволит снизить будущие риски, считают астрономы.

Группе ученых ранее удалось найти связь между магнитными волнами в хромосфере и областями ионизированных частиц в горячих источниках внешней атмосферы Солнца. Причиной разницы в составе между внешним и внутренними слоями звезды оказались магнитные волны.