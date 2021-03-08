Перекресток в Екатеринбурге затопило из-за коммунальной аварии

Екатеринбург, 8 марта. Вода из водопровода затопила улицы и проезд на перекрестке в Екатеринбурге. В результате все превратилось в лед, на месте происшествия образовались большие пробки.

Магистральный водопровод с холодной водой прорвало на перекрестке улиц Короленко и Луначарского, сообщает агентство URA.RU. По предварительной информации, коммунальная авария произошла в ливневой канализации у дома №51.

По словам очевидцев, из-за морозной погоды вода начала быстро превращаться в лед. На участке образовалась гололедица и стала причиной затруднения движения транспорта на дорогах.

Ранее ФАН сообщал об аварии на теплотрассе, в результате которой на дорогу вылилась кипяточная вода. Коммунальщики пообещали быстро устранить проблему.