Ученые из Дании обнаружили врожденное преимущество женщин

Копенгаген, 8 марта. Высокая продолжительность жизни женщины по сравнению с мужчиной обусловлена генетически, выяснили ученые Университета Южной Дании.

Продолжительность жизни мужчин и женщин значительно отличается. Часто мужчины умирают преждевременно в дорожно-транспортных происшествиях или на военной службе. Однако даже без учета этих сведений, женщины живут дольше мужчин. Специалисты из Дании выяснили, что это определяется на генетическом уровне.

Кроме того ученые объяснили такую закономерность, сравнивая людей с животными. Они отметили, что большинство самцов значительно крупнее самок, поэтому в старости организму сложнее поддерживать жизнь в теле. Также есть версия, что самцы тратят больше энергии на ухаживание и борьбу за самок.

До этого сообщалось, что причиной гендерного дисбаланса может быть сама природа. В период хороших условий на Земле количество рожденных мальчиков и девочек выравнивается.