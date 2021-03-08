Американский авианосец Dwight Eisenhower вошел в Средиземное море

Вашингтон, 8 марта. Атомный авианосец Dwight Eisenhower во главе авианосной ударной группы ВМС США вошел в акваторию Средиземного моря.

В состав группы входят эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, ракетный крейсер Monterey и судно снабжения Arctic. В настоящее время корабли следуют в восточном направлении Средиземного моря.

На минувшей неделе данная авианосная ударная группа проводила совместные учения с кораблями ВМС Марокко вблизи Канарских островов в Атлантике. Об этом сообщали представители шестого оперативного флота США.

В феврале еще два американских эсминца покинули Черное море после совместных учений партнеров по НАТО. Маневры длились 17 дней.